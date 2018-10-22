İnsanların mimikleri yerli sistemle analiz edilebilecek

"Mutlu, mahcup, huzurlu, üzgün, mutsuz, normal, karamsar" gibi yaklaşık 100 bin yüz mimiğinin kayıtlı olduğu sistem, kamera yardımıyla, özellikle kalabalık grupların yüz ifadelerini sistemde kayıtlı mimiklerle karşılaştırarak ortaya çıkan sonucu mobil uygulama sayesinde kullanıcısına anlık olarak iletiyor.

MelTech İnovasyon yetkilisi Tarık Şireci, AA muhabirine, 1992'den bu yana yazılım sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bugüne kadar üretim otomasyonu ile video ve televizyon sektöründe çok sayıda proje geliştirdiğini belirten Şireci, son olarak da "yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme" konularına yöneldiğini anlattı.

Şireci, bu alanda insanların duygularını ölçebilecek bir sistem üzerine çalıştıklarını ve özellikle kalabalık gruplarda kameraların gördüğü yüz mimiklerini analiz ederek "mutluluk, mutsuzluk, karamsarlık, üzgünlük" gibi duyguları ölçecek "Yapay Zeka Seçmen Hissiyat Analizi" adını verdiği sistemi geliştirdiklerini anlatarak, "Sistem, kameraların görebildiği alan kadar yüzü, aynı anda analiz edebiliyor ve bu bilgileri büyük veri sunucularına (server) ileterek mobil platformda da görülebilir olmasını sağlıyor. Sistemi kullanan veya hitabet yapan kişi de elindeki tablet veya telefonla o anki durumu canlı olarak görebiliyor ve konuşmasına buna göre yön verebiliyor. Sistemin kullanıcılarına çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Doğruluk oranı yüzde 80'in üzerinde"

Şireci, sistemi kullanan kişinin mobil cihazlar sayesinde yüzdelik dilimlerle insanların o an neler hissettiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini anlattı.

Sistemin şu an kullanılabilecek durumda olduğunu dile getiren Şireci, "Sistemimizin şu an doğruluk oranı yüzde 80'in üzerinde. Sistem kullanıldıkça daha çok yüzün analizi yapılarak daha da gelişecek. Sistem okullarda, mitinglerde, belediyelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda kullanılabilir." şeklinde konuştu.