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Bilim-Teknoloji

İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışıyor

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projelerin ortaya çıkarıldığı İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması başvuruları devam ediyor.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışıyor
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında AFAD yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada yarışmacılardan insan hayatını etkileyen her alanda, yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya koymaları bekleniyor.

Yarışma, projelerin yararlılığı, topluma katkısı ve hayatı kolaylaştırma potansiyeline göre değerlendirilecek. Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da başvuruda bulunabiliyor. 20 Şubat'a kadar sürecek başvurular kapsamında, katılımcılar bireysel olarak ya da ekip halinde yarışmaya katılım sağlayabilirken, mezun seviyesindeki firmalar ve girişimler de projeleriyle İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yer alabilecek.

İki farklı yarışma kategorisinde 1 Milyon 'un üzerinde ödül verilecek

İnsanlık yararına teknoloji yarışmasında yarışmacılar afet yönetimi ve sağlık teknolojileri olmak üzere 2 farklı kategoride yarışıyor. Yarışma kapsamında, sağlık ve ilk yardım ile afet yönetimi alanlarında karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler sunan, hayatı kolaylaştıran ve milli kaynaklarla geliştirilen projeler ödüllendirilecek. Dereceye giren yarışmacılara toplamda 1 Milyon TL'yi aşan ödüller takdim edilecek.

  • sosyal sorumluluk
  • teknoloji birikimi
  • toplum faydası

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