Instagram hikayelerinize SoundCloud parçalarını ekleyebileceksiniz

1 milyar aktif kullanıcısı ile dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'e SoundCloud kullanıcılarını oldukça sevindirecek bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık SoundCloud parçalarını paylaştıkları Instagram hikayelerine ekleyebilecekler.

Instagram'e oldukça benzer bir özellik geçtiğimiz aylarda Spotify kullanıcıları için de gelmişti. Spotify entegrasyonu sayesinde kullanıcılar dinledikleri parçaların albüm fotoğraflarını ve bağlantılarını hikayelerinde paylaşabiliyorlardı. SoundCloud entegrasyonu da benzer şekilde çalışıyor.

Instagram hikayelerinizde SoundCloud parçaları paylaşabilmeniz için gerekenler oldukça basit. İlk önce paylaşmmak istediğiniz parçayı mobil cihazınızda açmanız, sonra ekranın alt kısmında yer alan "Paylaş" butonuna tıklamanız, daha sonra ise açılan sekmeden Instagram seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Yeni özellik yakın gelecekte tüm Android hem iOS kullanıcıları ile buluşmuş olacak.

(Donanım Haber)