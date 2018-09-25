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Instagram'ın kurucuları şirketten ayrılıyor

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketten ayrılma kararı aldı.

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BBC'nin haberine göre, Facebook'un 2012'de satın aldığı Instagram'ın CEO'su Systrom, blogunda yaptığı açıklamada, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı yeniden keşfetmek için ayrılıyoruz." ifadesini kullandı.

Systrom, yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını; yeni şeyler geliştirmenin geri çekilip bakmayı, kendilerine neyin ilham verdiğini anlamayı ve dünyanın ihtiyacı olan şeyi vermeyi gerektirdiğini kaydetti.

Krieger da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kevin ve ben, yaklaşık 8 yıl önce insanların yaratıcılığını ve keşif ruhunu ortaya çıkaracak bir şeyler inşa etmek umuduyla Instagram'ı başlattık. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı." değerlendirmesini yaptı.

Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ise şunları kaydetti:

"Instagram, kurucularının ortak yaratıcılık yeteneklerini yansıtıyor. Birlikte çalıştığımız 6 yıl içinde çok şey öğrendim ve bundan büyük keyif aldım. Bundan sonra ne geliştireceklerini görmek için sabırsızlanıyorum."

Stanford Üniversitesinde eğitim görürken tanışan Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2010'da eski Polaroid fotoğraflardan esinlenerek başlattıkları uygulamayı Facebook'a devrettikten sonra da yönetmeye devam ediyordu.

Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle aralarındaki gerginlik nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürülüyor.

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