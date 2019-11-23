İnternette telefon ve televizyon aradık

Türkiye’de markaların ‘Muhteşem Cuma’ ismi verdikleri online alışveriş indirimleriyle beraber çevrimiçi pazar yerlerinin yanı sıra hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalara sahip elektronik, giyim ve hatta gıda perakendecilerinin de sahiplenerek pazarlama yatırımlarını artırması, son tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Özellikle ekim ayının ortasından itibaren günlük alışveriş hacimleri düşüş göstermeye başlıyor ve Google başta olmak üzere arama motorlarında yapılan aramalar kasım ayındaki özel indirimlere yoğunlaştı.

ARTIŞ BEŞ KATINA ÇIKTI

Google aramalarına bakıldığında Türkiye’de 2016 yılından bu yana Muhteşem Cuma aramaları büyük bir artış göstererek 5 katına çıktı. Öte yandan aramaların yarısının genel kelimelerden oluştuğunu ve son üç gün içinde zirve yaptığı ortaya çıktı. Cep telefonu, televizyon ve mobilya gibi aramalar bir hafta öncesinde, giyim ile ilgili aramalar son üç – dört gün içinde, uçak bileti ve anne-çocuk kategorilerinde son bir -iki gün içinde en üst noktaya ulaştı. Yine yıl içerisindeki tüm dönemleri değerlendirdiğimizde aksesuar, parfüm ve küçük ev aletleri kategorileri bu dönemde en yüksek arama hacimlerine ulaşıyor.

DOĞRU STRATEJİ ÖNEMLİ

Bağımsız veri odaklı dijital pazarlama ajansı SEM, firmaların bu günler için özel çalışmalar yapmasının online ticareti artırdığını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada Muhteşem Cuma gibi indirim günlerinin pazarlama stratejisinin doğru kurulması ile ekonomi için fırsata dönüştüğün altı çizildi. SEM’den yapılan açıklamada “Bu tür özel günlerde firmaların yaptıkları çalışmalar önemli. Markalar bu sayede, ilgili kullanıcılara doğru yerde, doğru zamanda ve doğru türde gidebiliyor” denildi.