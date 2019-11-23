İnternette telefon ve televizyon aradık
Online alışveriş sitelerinin milyarlarca TL ciro yaptığı Muhteşem Cuma geride kalırken Türkiye’de her tüketici en az dört ürünü internette aradı. En popüler ürün cep telefonu ile TV oldu.
Türkiye’de markaların ‘Muhteşem Cuma’ ismi verdikleri online alışveriş indirimleriyle beraber çevrimiçi pazar yerlerinin yanı sıra hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalara sahip elektronik, giyim ve hatta gıda perakendecilerinin de sahiplenerek pazarlama yatırımlarını artırması, son tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Özellikle ekim ayının ortasından itibaren günlük alışveriş hacimleri düşüş göstermeye başlıyor ve Google başta olmak üzere arama motorlarında yapılan aramalar kasım ayındaki özel indirimlere yoğunlaştı.
ARTIŞ BEŞ KATINA ÇIKTI
Google aramalarına bakıldığında Türkiye’de 2016 yılından bu yana Muhteşem Cuma aramaları büyük bir artış göstererek 5 katına çıktı. Öte yandan aramaların yarısının genel kelimelerden oluştuğunu ve son üç gün içinde zirve yaptığı ortaya çıktı. Cep telefonu, televizyon ve mobilya gibi aramalar bir hafta öncesinde, giyim ile ilgili aramalar son üç – dört gün içinde, uçak bileti ve anne-çocuk kategorilerinde son bir -iki gün içinde en üst noktaya ulaştı. Yine yıl içerisindeki tüm dönemleri değerlendirdiğimizde aksesuar, parfüm ve küçük ev aletleri kategorileri bu dönemde en yüksek arama hacimlerine ulaşıyor.
DOĞRU STRATEJİ ÖNEMLİ
Bağımsız veri odaklı dijital pazarlama ajansı SEM, firmaların bu günler için özel çalışmalar yapmasının online ticareti artırdığını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada Muhteşem Cuma gibi indirim günlerinin pazarlama stratejisinin doğru kurulması ile ekonomi için fırsata dönüştüğün altı çizildi. SEM’den yapılan açıklamada “Bu tür özel günlerde firmaların yaptıkları çalışmalar önemli. Markalar bu sayede, ilgili kullanıcılara doğru yerde, doğru zamanda ve doğru türde gidebiliyor” denildi.
Satılan ürünlerin % 62’si elektronik
- Muhteşem Cuma’da Türkiye’de tüketiciler kişi başına ortalama 4 ürün alıyor. En çok televizyon ve cep telefonu aranıyor.
- Türkiye’deki tüketiciler, çevrimiçi ve geleneksel mağazalardan ortalama 450 TL harcama yapmayı planlıyor.
- 2018 yılında Muhteşem Cuma’da bir güne göre satışlarda yüzde 600’ün üzerinde artış yaşandı.
- Bankalararası Kart Merkezi’ne göre 2018 yılında Muhteşem Cuma’da kartla yapılan harcamalar, 2017 yılına göre yüzde 38 oranında arttı ve her üç alışverişten biri internetten yapıldı. İnternet üzerinden kartla yapılan ödemeler 1 milyar TL’ye ulaşırken toplam kartlı ödeme tutarı 3,4 milyar TL’yi buldu. Yapılan alışverişlerin yüzde 62’si elektronik eşyadan oluştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.