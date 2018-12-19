İnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından, mail, telefon ve sosyal medya hesaplarına gönderilen zararlı içeriklerin daha kolay tespit edildiği yazılım geliştirildi.

Dolandırıcıların farklı yöntemler kullanarak gönderdikleri e-postalarla insanların verilerini ve mali bilgilerini ele geçirmesi dijital çağın en büyük sorunlarından biri haline gelirken, Van YYÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, sorunun çözümü için önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Eray Çelik, Öğretim Görevlisi Fırat Kapar ve Araştırma Görevlisi Fatih Uludağ tarafından merkezde yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından geliştirilen yazılımla mail, telefon ve sosyal medya hesaplarına gönderilen zararlı içerikler kolayca tespit ediliyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen e-postaların uzantıları "Phishwall" adı verilen arama motorunda zararlı olup olmadığı tespit ediliyor.

Kimlik avı için kullanılan web sayfalarını kırmızı, zararlı olmayanları da yeşil olarak gösteren yazılımın günlük hayatta aktif kullanılması için çalışmalar sürüyor.

"Bütün bu sahtekarlıkları artık ortaya çıkarabiliyoruz"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, merkezde yapay zekaya dayalı hem yazılım hem de diğer alanlarda çok önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Yapay zeka yöntemiyle geliştirilen yazılımın insanların en çok başının dertte olduğu konuya çözüm olacağını anlatan Battal, "Resmi bir noktayla size geliyorlar ve bütün kimlik bilgileriniz, banka hesaplarınızı, size özgü sosyal medya hesaplarını çalarak hayatınızı olumsuz etkiliyorlar. Hayatı size zehir ediyorlar. İşte geliştirilen bu yazılım vasıtasıyla bütün bu sahtekarlıkları artık ortaya çıkarabiliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Çelik de sadece teknik konularda değil ulusal konularda da dijitalleşme anlamında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Sanallaşan dünyada internet kullanıcılarının karşılaştığı risklere karşı önlem almak istediklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"İnternet kullanıcılarının teknoloji okur yazarlığı Türkiye'de oldukça düşük. Her gün binlerce internet kullanıcısı kimlik avcılarının saldırılarıyla karşı karşıya geliyor. İfşa, banka hesaplarının çalınması, e-posta adreslerinin ele geçirilmesinin temel nedeni internet teknolojileri okur yazarlığımızın oldukça düşük düzeyde olmasından. Bu nedenle asistanlarımla yaklaşık bir yıldır bir çalışma yürütüyoruz."

"Tamamen yerli ve milli bir yazılım"

Uluslararası "kimlik avı" saldırılarını önlemeye yönelik bir program geliştirdiklerini anlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geliştirdiğimiz bu yazılımla üç farklı algoritma, 33 farklı parametreyi kullanarak günlük hayatta mailinize, cep telefonunuza, dijital herhangi bir ortamda gelen bir içeriğin doğru olup olmadığını gösterebiliyoruz. Uluslararası anlamda bunları her gün sınıflayan ve yayımlayan siteler var ancak bizim makine öğrenme algoritmasıyla çalışan bu yazılım, size gelen bir web sayfasının doğru olup olmadığını söylüyor. Bu konuda gece gündüz çalıştık. Yazılımın kararlılığını test ettik. Yazılımı geliştirmeye dönük çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen yerli ve milli bir yazılım. Bütün kodları ve diğer özellikleri bize ait. Patent başvurularını da yaptık. Amacımız insanlarımızı her türlü internet saldırılarına karşı korumak."

Çelik, kullanıcılara çok yararlı olabileceğini düşündükleri yazılımı, önümüzdeki günlerde internet tarayıcıları ve e-postalara da konumlandırmayı planladıklarını kaydetti.

Sanal dünya büyüdükçe bu dünyadaki suç oranların da büyüdüğüne işaret eden Çelik, "Bizim de önceliğimiz sanal dünyadaki suçlara