iOS 12.1 beta 5 sürümü yayında: Yeni neler var?

OS 12.1, iOS 12'nin betaları sırasında kaldırılan Grup FaceTime özelliğini de geri getiriyor. Grup FaceTime, iPhone ve Mac kullanıcılarının -yeni kamera efektleri özellikleri dahil olmak üzere- tek seferde 32 katılımcıya kadar görüntülü ve sesli sohbetler yapmasına izin veriyor.

Güncelleme ayrıca iPhone ve iPad'lere 70'ten fazla yeni emoji getiriyor. Bunlar arasında kızıl saçlı, gri saçlı, kıvırcık saçlı, soğuk yüzlü, mango, kanguru, tavus kuşu ve daha birçok emoji var.

Hata düzeltmelerine geldiğimizde ise güncelleme; iOS 12'nin sahip olduğu, iPhone Xs ve Xs Max'te ekran kapalıyken şarj etmeye çalıştığınızda bazen cihazın bunu algılamamasına neden olan bir problemi düzeltiyor. Ayrıca cihazların 5GHz ağlar yerine 2.4GHz'lık ağları tercih etmesine; bu yüzden daha düşük WiFi hızlarına ulaşılmasına sebebiyet veren başka bir sorun da bu güncelleme ile birlikte çözülmüş durumda.