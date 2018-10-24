iOS 12.1 beta 5 sürümü yayında: Yeni neler var?
iOS 12.1 beta 5 sürümü sessiz sedasız yayınlandı. Kayıtlı geliştiriciler, yeni betayı Apple Developer Center'dan ya da OTA yoluyla indirebilecekler. iOS 12.1, Apple'ın iPhone Xs ve Xs Max'e geleceğine söz verdiği birkaç yeni özellik içeriyor. Yeni beta, fiziksel SIM kart gereksinimini ortadan kaldıran eSIM desteğiyle geliyor.
- DHA
OS 12.1, iOS 12'nin betaları sırasında kaldırılan Grup FaceTime özelliğini de geri getiriyor. Grup FaceTime, iPhone ve Mac kullanıcılarının -yeni kamera efektleri özellikleri dahil olmak üzere- tek seferde 32 katılımcıya kadar görüntülü ve sesli sohbetler yapmasına izin veriyor.
Güncelleme ayrıca iPhone ve iPad'lere 70'ten fazla yeni emoji getiriyor. Bunlar arasında kızıl saçlı, gri saçlı, kıvırcık saçlı, soğuk yüzlü, mango, kanguru, tavus kuşu ve daha birçok emoji var.
Hata düzeltmelerine geldiğimizde ise güncelleme; iOS 12'nin sahip olduğu, iPhone Xs ve Xs Max'te ekran kapalıyken şarj etmeye çalıştığınızda bazen cihazın bunu algılamamasına neden olan bir problemi düzeltiyor. Ayrıca cihazların 5GHz ağlar yerine 2.4GHz'lık ağları tercih etmesine; bu yüzden daha düşük WiFi hızlarına ulaşılmasına sebebiyet veren başka bir sorun da bu güncelleme ile birlikte çözülmüş durumda.
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