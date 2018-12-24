iOS 12.1.2 güncellemesinin yaygın hücresel veri kesintilerine neden olduğu bildirildi

Twitter'da birçok kullanıcı, iOS güncellemesinin hücresel veri kesintilerine neden olduğundan şikayet ediyor. İlk olarak Forbes tarafından bildirilen hata, sosyal medya kullanıcıları tarafından da iPhone'larının iOS'un en son sürümüne güncelledikten sonra hücresel verilere bağlanamadığı konusunda şikayet geliyor.

Apple konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmazkemn, uzmanlar konu ile ilgili olarak, "telefonunuzu işe yaramaz hale getirmekten kaçınmak istiyorsanız, şimdilik yeni güncellemeden bir süre uzak durmanızda fayda var." diyorlar