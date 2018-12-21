iPhone şimdi de Almanya’da yasaklanıyor

Patent ihlali gerekçesiyle Çin’de bazı iPhone modellerinin satışı yasaklanan Apple, şimdi de Almanya’da yasaklanmak üzere. Qualcomm’un Almanya’da Münih Bölge Mahkemesi’nde Apple’a açtığı açtığı patent ihlali davasında Qualcomm haklı bulundu. Mahkeme iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin Almanya’da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alındı.

Mahkemeye göre iPhone 7 ve iPhone 8 ailesinde kullanılan Intel ve Qorvo çiplerde, Qualcomm'un “envelope tracking” olarak adlandırdığı teknolojinin patenti ihlal edildi. Bu teknoloji kablosuz sinyal aktarımı esnasında güç tüketiminin azaltılmasını sağlıyor. Yeni iPhone modellerinde bu teknolojinin patenti ihlal edilmiyor.

Alınan karar nedeniyle Apple ürünlerinin satışı yasaklanabilir. Apple’ın karara itiraz hakkı bulunuyor. Apple’dan gelecek itiraz sonrasında iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışının yasaklanıp yasaklanmayacağı belli olacak.

Apple satışları askıya aldı

Apple tedbir amacıyla Almanya’daki 15 mağazada iPhone 7 ve iPhone 8 satışlarını askıya aldı. Yaklaşık 10 gün önce Çin’de mahkeme kararıyla 7 farklı iPhone modelinin satışı yasaklandı. Fuzhou Halk Mahkemesi, Apple’ın Qualcomm’a ait iki patentini izinsiz kullandığını belirterek iPhone 6S’ten iPhone X’a kadar olan modellerin satışını tedbiren yasakladı.

Intel Genel Danışmanı Steven Rodgers, Qualcomm’un patent davalarının çip sektöründeki rekabete olumsuz etki edeceğini ifade ediyor. Çip fiyatlarını arttıracağını ve teknolojik gelişmelerin yavaşlayacağının altını çiziyor.

Qualcomm’dan yapılan açıklamaya göre karar, Qualcomm’un Apple’ın neden olduğu potansiyel zararı açıklaması ve Apple’ın temyiz talebinin sonuçlanmasıyla birlikte uygulanabilir hale gelecek. Mahkeme kararı, Apple şirketini olduğu kadar Apple’ın Avrupa Birliği’ndeki mağazalarını da bağlıyor. Mahkeme, Apple’ın daha sonra hesaplanacak parasal zararı karşılamakla yükümlü olduğuna hükmederken, ayrıca Qualcomm’a bu cihazlardan kaynaklanan gelirleri de içeren tüm satış ve kâr rakamları dahil Apple’dan talep etme hakkını da verdi. Apple'ın önümüzdeki günlerde temyiz talebinde bulunması bekleniyor.

(Donanım Haber)