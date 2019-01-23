iPhone'a hacker güncellemesi geldi

ABD’li teknoloji devi Apple, bilgisayar korsanlarının FaceTime çağrılarını uzaktan kontrol etmelerine izin veren büyük bir hatayı ve Mesajlar ve CarPlay sorunlarını gidermek için iOS 12.1.3 güncellemesini yayımladı.

Apple, iPhone, iPad ve HomePod için iOS 12.1.3 sürümünü yayımladı. Güncelleme herhangi bir yeni özellik içermiyor, ancak bu cihazları etkileyen birkaç ana sorunu ve ayrıca Mesajlar ve CarPlay gibi yazılımları düzeltiyor.

Apple, bu güncelleme içinde giderilen en endişe verici hatalardan birinin FaceTime uygulamasının bilgisayar korsanları tarafından uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan bir açık olduğunu söylüyor.

Bu güncellemeyi alabilecek Apple cihazlar şu şekilde:

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad 9.7

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6th

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus