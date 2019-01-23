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iPhone'a hacker güncellemesi geldi

Apple, bilgisayar korsanlarının FaceTime çağrılarını uzaktan kontrol etmelerine izin veren büyük bir hatayı gidermek için güncelleme yayımladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’li teknoloji devi Apple, bilgisayar korsanlarının FaceTime çağrılarını uzaktan kontrol etmelerine izin veren büyük bir hatayı ve Mesajlar ve CarPlay sorunlarını gidermek için iOS 12.1.3 güncellemesini yayımladı.
 
Apple, iPhone, iPad ve HomePod için iOS 12.1.3 sürümünü yayımladı. Güncelleme herhangi bir yeni özellik içermiyor, ancak bu cihazları etkileyen birkaç ana sorunu ve ayrıca Mesajlar ve CarPlay gibi yazılımları düzeltiyor.
 
Apple, bu güncelleme içinde giderilen en endişe verici hatalardan birinin FaceTime uygulamasının bilgisayar korsanları tarafından uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan bir açık olduğunu söylüyor.
 
Bu güncellemeyi alabilecek Apple cihazlar şu şekilde:
 
iPad Air                    
 
iPad Air 2
 
iPad Pro
 
iPad 9.7
 
iPad mini 2
 
iPad mini 3
 
iPad mini 4
 
iPod touch 6th
 
iPhone 5s
 
iPhone SE
 
iPhone 6/6 Plus
 
iPhone 6s/6s Plus
 
iPhone 7/7 Plus
 
iPhone 8/8 Plus

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

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