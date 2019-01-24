iPhone'lar değişiyor, yeni dönem başlıyor

Apple'ın iPhone X'da OLED ekran kullanmasının ardından tamamen OLED ekrana geçilmesi bekleniyordu. Fakat iPhone 8 ve 8 Plus'ta halen LCD kullanan şirketin iPhone XR'ın ardından gelecek model içinde LCD ekran kullanacağı gözüküyor.

Şirketin dişli rakiplerinden olan Samsung'un OLED ekran üretiminin yüzde 95'ine sahip olması ABD'li şirketin canını sıkıyor. Bu durum aynı zamanda Apple'ın OLED ekran için büyük meblağlar ödeyeceği anlamına geliyor.

Apple, Samsung'un yerine bir diğer OLED ekran üreticileri LG Display ve BOE tarafından şansını deneyecek. Şu anlık konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Apple'ın OLED ekrana geçip geçmemesi ise merak konusu.