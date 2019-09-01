İranlı mühendisler geliştirdi! Hedefe nokta atışı yapıyor

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İran yeni İHA´sı `Kian´ı tanıttı

İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği, hedefe nokta atışı yapabilen `Kian´ isimli İHA, Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd´in katıldığı törenle tanıtıldı.

  • DHA
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İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği `Kian´ adlı İHA´nın, uzun süre havada kalabilme kapasitesinin olduğu ve hedefe nokta atışı yapabildiği belirtildi. Tanıtılan İHA´ya dair konuşan Sabahiferd, "Bu gelişmiş İHA,  yaklaşık bir yıl boyunca, İran Ordusu Genel Komutanının desteğiyle genç uzmanlar tarafından tasarlanarak üretilmiştir" dedi.

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