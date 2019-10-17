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İran 'yerli üretim' askeri eğitim uçağını tanıttı

İran, tamamen yerli üretim olduğu iddia edilen askeri eğitim uçağını sergiledi. Yerli üretim olduğu söylenen askeri eğitim uçağının, Amerikan F-5 tipi uçaklara benzerliği dikkati çekti.

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İran devlet televizyonu, "Yasin" adı verilen askeri eğitim uçağının Savunma Bakanı Emir Hatemi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari'nin katılımıyla Hemedan Şehid Nuje Hava Üssü'nde düzenlenen törenle tanıtıldığını duyurdu.
 
Tören sırasında ilk resmi uçuşunu gerçekleştiren iki kişilik mürettebata sahip uçağın 12 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.
 
Ses hızının altında sürate sahip uçağın, "Uc" (Zirve) adlı iki turbojet motorunun bulunduğu kaydedildi.
 
İran'ın ilk yerli üretim turbojet motoru olarak tanıttığı "Uc", 2016 yılında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı bir törenle sergilenmişti.
 
F-5'LERE BENZİYOR
 
Yerli üretim olduğu söylenen askeri eğitim uçağının, 1970'lerde Amerikan Northrop şirketi tarafından üretilen F-5 tipi uçaklara benzerliği dikkati çekti. İran, 1979'daki devrimden 5 yıl önce ABD'den o dönemin en gelişmiş uçaklarından sayılan F-5 uçaklarını almıştı. İran Hava Kuvvetlerinin hizmetinde yaklaşık 50 adet F-5 uçağı bulunuyor.
İran, devrimden bu yana elindeki Amerikan menşeli savaş uçaklarını modernize etme konusunda sorunlar yaşıyor. 

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