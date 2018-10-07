İsmail Demir: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil

Kabal-7'deki canlı yayın programında gündeme dair soruları yanıtlayan Savunma Sanyii Başkanı İsmail Demir, ''S-400'den vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değil. Bu imzalandı ödemeler yapılıyor. Bunu konuşmanın artık çok anlamı yok. Bu mesele o anlamda kapandı. Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda bu ürünün en iyisi olduğu belirlenmiştir.'' dedi.

Demir, S-400'lerin alınması ile ilgili tartışmalar hakkında da ''Bu ülkenin bağımsız kararı bu. NATO'nun ve diğer ülkelerin bu duruma saygı duyması gerekir. ''Madem bir silah aldınız keşke entegre olabilseydi'' diyorlar. Biz de keşke NATO daha anlayışlı olabilseydi diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Demir'in açıklamarından satır başları...

ABD'NİN S-400 KORKUSU

Bir Rus sistemin Türkiye’ye girmesine uzun vadeli bir kayıp anlamında bakabilirler. F-35’in radar görünme sırları bu şekilde ifşa olacak diye bir iddia ortaya atılıyor maalesef. Bu bizim katılmadığımız bir iddia. Biz kendi muhataplarımızı bu konuda endişeye düşürecek bir adım atmayız.

''RUS S-400'LER, NORVEÇ'İN F-35'İNİ DE GÖRÜYOR''

Norveç'te F-35 var. Malum F-35 uçtuğu anda Rusya'daki S-400'ler de bunları görüyor.Şu ana kadar bu konuda bize net bir izah yapılmadı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

(Nereye konuşlanacak?) Bu konular hava kuvvetlerini ilgilendiriyor. Onlar da konuyla ilgili çalışıyorlar. Teknoloji transferi konusuyla ilgili çok detaya girmemek daha iyi bizce. Ama bizi tatmin eden bir düzeyde iş birliği olacak.

F-35 TESLİMATI

Biz ödemelerimizi yapıyoruz. Onlar teslimatları yaptılar, eğitimler devam ediyor. Bizim muhataplarımız dışında diğer politik yaklaşımların hiç bir değeri yok. Takvimde hiç bir şaşma yok.

Türkiye'nin kritik sistemlerde katkısı var. Türkiye'nin katkısı olmazsa başka ülkeleri devreye sokabilirler ama sekteye uğrar fiyat değişimi olur. Ama Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması gibi bir durum yok. Bu ortak bir kararla alınabilir ve böyle bir durumda söz konusu değil.