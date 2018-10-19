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İsmail demir: 'Türk tanklarına görünmeyen zırh' projesi Pulat'ın seri üretimi başlayacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir Anadolu Ajansı Finans Masası'nda savunma sanayisindeki gelişmeler ve yürütülen projelerin seyrine ilişkin soruları yanıtladı. Demir, 'Pulat'ın seri üretimi çok yakında başlayacak, birkaç mühimmata ilişkin testler bekleniyor. Akkor, 2019'un ikinci yarısında devreye girecek' açıklamalarında bulundu

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Pulat'ın entegrasyon testleri başladı. Piyasada mevcut olan bütün mühimmatlara karşı etkinlik seviyesinin aynı olması önemli, yerleştirilecek yerleri önem taşıyor. Bugün birkaç tanka bunu entegre edecek aşamadayız. Akkor'un geliştirilmesine ise 3 yıl önce başlamıştık. İkisi arasında fark var. Pulat, yine sistemiyle mühimmatı tespit edip, tanka yakın mesafede imha eden koruma sistemi. Akkor ise uzak mesafede mühimmatı imha eden sistem. İkisinde de çalışmalar iyi gidiyor. Pulat'ın entegrasyon ve seri üretimi çok yakında başlayacak. Akkor'un da 2019'un ikinci yarısından itibaren devreye girmesini bekliyoruz." dedi

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