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Bilim-Teknoloji

İspanya'da devlet kurumuna siber saldırı: Yüzlerce ofis etkilendi

İspanya'da Devlet İstihdam Kamu Hizmeti Kurumu'na (SEPE) Ryuk ransomware (fidye yazılımı) ile siber saldırı yapıldı.

star.com.tr12 Mart 2021 Cuma 19:44 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 19:44
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İspanya, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Devlet İstihdam Kamu Hizmeti Kurumu'na (SEPE) Ryuk ransomware (fidye yazılımı) ile siber saldırı yapıldığı bildirildi. Yetkililer siber saldırıyı doğrularken, saldırıyla birlikte 710 ofisin etkilendiği ve binlerce görüşmenin askıya alınmak zorunda kalındığını belirtti.

SEPE tarafından yapılan açıklamada siber saldırının gerçekleştiği doğrulandı. Acil eylemlerin gerçekleştirilmesiyle de olayı kontrol altına almanın ve saldırı etkisini azaltmanın mümkün olduğu duyuruldu.

SEPE yetkilisi Gerardo Gutierrez, "Ne bilgisayar uygulamalarının ne de gizli verilerin etkilendiğini" ve saldırının İspanya'nın resmi istihbarat merkezi olan CNI tarafından soruşturulmakta olduğunu ifade etti. Gutiérres soruşturmanın ayrıntılarını açıklamak istemezken, saldırganların kendilerinden para talep etmediklerini kaydetti.

Siber saldırının Ryuk adlı yazılım tarafından yapıldığı ve bu yazılım daha önce bazı fidye yazılımı saldırılarında da kullanıldığı aktarıldı.

star.com.tr

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