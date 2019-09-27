24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,672
  • 6,1976
  • 272.936
  • 103685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

İsrail 100'üncü F-35 kanadını teslim etti

İsrail, F-35 savaş uçağının 100. kanadını Lockheed Martin'in kanat montaj hattına teslim etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), F-35 savaş uçağının 100. kanadını Lockheed Martin'in kanat montaj hattına teslim ettiğini ve 2034 yılı sonuna kadar 800'den fazla ünite üreteceğini açıkladı.
 
IAI'nin havacılık bölümünün kanat üretim merkezi Kasım 2014'te kuruldu. Şirket daha önce F-16 avcı uçağı ve Amerikalı Northop firması tarafından üretilen jet motorlu bir eğitim uçağı olan T-38 için kanatlar üretti.
 
IAI, Aralık 2018'de, F-35 kanat yüzeyleri üretimi için yeni bir hat açtı. Yüzeyler, kompozit malzemelerin katmanlarını içeren Otomatik Fiber Yerleştirme (AFP) teknolojisi ile üretilmektedir. Katmanlar, yapışkan bir ünite haline gelen 3 mm ipliklerden oluşur ve bu sayede, gizlilik kabiliyeti sağlayan özel kanat yüzeyi oluşturur.

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

İstanbul depremi uyarısı: İçimin sıkılmasının nedeni bu

İstanbul depremi uyarısı: İçimin sıkılmasının nedeni bu

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019