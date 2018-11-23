İsrail Hava Kuvvetleri, F-35 uçaklarının yanı sıra görev yapmak üzere F-15IA tedarik edecek

Uçak, İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki yerli mühimmatlar dâhil tüm mühimmatı kullanabiliyor.

Projenin toplam maliyeti 3,8 milyar Dolar olacak. F-15IA’lar, Silent Eagle modellerinde olduğu gibi AESA radar, dijital elektronik harp süiti, özel görev bilgisayarı gibi sistemlere sahip olacak.

İsrail Hava Kuvvetleri F-35 uçağı sayısını da iki katına 70 uçağa çıkartmayı planlıyor. Bu nedenle yeni F-15 tedariki F-35’lerin yerini almayacak, ikilinin görevlerine yönelik daha keskin ayrım getirecek.

Yeni uçakların daha yüksek beka kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor. Şimdi müzede olan bir İsrail F-15 uçağı geçmişte havada bir kaza geçirmiş, bir kanadı kopan uçak hava üssüne tek kanat ile sağ salim inmişti.

(C4Defence)