İsrail, uzay aracını Falcon 9 roketi ile Ay'a göndercek

İsrailli uzay şirketi SpaceIL Beresheet (İbranicede Tevrat'ın birinci kitabının ismi) isimli uzay aracını 19 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya Ay'a göndermeyi planlıyor.

SpaceIL'den yapılan açıklamaya göre uzay aracı tamamaen hazır ve 22 Ocak'ta özel bir uçakla fırlatılacağı Cape Canaveral Uzay Üssü'ne gönderildi. Uzay aracını geliştiren ekip, "Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. Bu görev, binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." açıklamasında bulundu.

Uzmanlar aracın çok fazla bir donanıma sahip olmadığını, 600 kilogram ağırlığında olduğunu ancak bu ağırlığın çoğunun Ay'a gitmek için kullanılacak yakıttan oluştuğunu, Aracın Ay'a iniş yaptığı sırada yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kalacağını söylüyorlar. Araçta yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmek için kamera ve bazı bilimsel deneylerde kullanılacak manyetometre, reflektör gibi malzemeler bulunuyor. İsrail araca ayrıca küçük bir disk yerleştirdi bu diskte, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi, İsrail ulusal marşı bulunuyor.

Orlando Uluslararası Havayolları, İsrail'in uzay aracının ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'ne geldiğini doğruladı.