14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

İsrail, uzay aracını Falcon 9 roketi ile Ay'a göndercek

İsrail Beresheet isimli uzay aracını Şubat ayı ortasında Falcon 9 roketi ile Ay'a göndercek. İsrail bu görevde başarılı olursa Ay'a uydu gönderen dördüncü ülke olacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrailli uzay şirketi SpaceIL Beresheet (İbranicede Tevrat'ın birinci kitabının ismi) isimli uzay aracını 19 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya Ay'a göndermeyi planlıyor.
 
SpaceIL'den yapılan açıklamaya göre uzay aracı tamamaen hazır ve 22 Ocak'ta özel bir uçakla fırlatılacağı Cape Canaveral Uzay Üssü'ne gönderildi. Uzay aracını geliştiren ekip, "Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. Bu görev, binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." açıklamasında bulundu.
 
Uzmanlar aracın çok fazla bir donanıma sahip olmadığını, 600 kilogram ağırlığında olduğunu ancak bu ağırlığın çoğunun Ay'a gitmek için kullanılacak yakıttan oluştuğunu, Aracın Ay'a iniş yaptığı sırada yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kalacağını söylüyorlar. Araçta yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmek için kamera ve bazı bilimsel deneylerde kullanılacak manyetometre, reflektör gibi malzemeler bulunuyor. İsrail araca ayrıca küçük bir disk yerleştirdi bu diskte, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi, İsrail ulusal marşı bulunuyor.
 
Orlando Uluslararası Havayolları, İsrail'in uzay aracının ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'ne geldiğini doğruladı.

İşte MHP´nin seçim şarkısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan 'Yeni askerlik sistemi' açıklaması

Bakan Akar'dan 'Yeni askerlik sistemi' açıklaması

İlk defa kullanıldı: Binlercesi öldürüldü

İlk defa kullanıldı: Binlercesi öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Fransa'da 'Sarı Gece' alarmı

Fransa'da 'Sarı Gece' alarmı

Bakan Dönmez'den BEDAŞ'a ani baskın

Bakan Dönmez'den BEDAŞ'a ani baskın

Türkiye, yazılım dünyasına yeni bir kapı açtı

Türkiye, yazılım dünyasına yeni bir kapı açtı

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım
 

POPÜLER HABERLER

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA