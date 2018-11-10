İsrail ve Hindistan’dan bir sözleşme daha 29 Ekim’de İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI), açıklanmayan bir Asya ülkesinin ordusuyla “Sky Capture” hava savunma sistemini sağlanması için 550 milyon dolar değerinde bir “mega-sözleşme” ihalesinin yapıldığını duyurdu. Açıklanmayan ülkenin Hindistan olduğuna inanılıyor. Sky Capture, müşterinin mevcut hava savunma sistemlerini; ileri düzeyde kontrol ve algılama radarlarıyla, elektromekanikler de dahil olmak üzere, çoklu sensörlere dayanan bilgilerle ve gelişmiş komuta kontrol özellikleriyle, müşterinin mevcut hava savunma sistemlerini “son derece doğru ve etkili” olanlara dönüştüren bir komuta kontrol platformu. Platformun, IAI ve yan kuruluşu ELTA Systems tarafından yapılan optik sensörler kullandığı biliniyor.