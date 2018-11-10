İsrail ve Hindistan’dan bir sözleşme daha
29 Ekim’de İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI), açıklanmayan bir Asya ülkesinin ordusuyla “Sky Capture” hava savunma sistemini sağlanması için 550 milyon dolar değerinde bir “mega-sözleşme” ihalesinin yapıldığını duyurdu. Açıklanmayan ülkenin Hindistan olduğuna inanılıyor. Sky Capture, müşterinin mevcut hava savunma sistemlerini; ileri düzeyde kontrol ve algılama radarlarıyla, elektromekanikler de dahil olmak üzere, çoklu sensörlere dayanan bilgilerle ve gelişmiş komuta kontrol özellikleriyle, müşterinin mevcut hava savunma sistemlerini “son derece doğru ve etkili” olanlara dönüştüren bir komuta kontrol platformu. Platformun, IAI ve yan kuruluşu ELTA Systems tarafından yapılan optik sensörler kullandığı biliniyor.
Komuta kontrol sistemi, önleme için doğru hedef verilerini sağlar ve hedef tipine dayanarak, tehdit ve ateşleme tespitini en uygun şekilde yönetiyor. IAI’da geliştirilen sistem, top kontrolü yoluyla birçok hava tehdit unsuruna karşı kısa menzilli hava savunması sağlayabiliyor.
İsrailli şirket, IAI’nin ihalede “birkaç savunma liderine” karşı rekabet ettiğini de söyledi.
IAI’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sistemler, Füzeler & Uzay Grubu Genel Müdürü Boaz Levi, IAI’nin hava savunmasının nasıl yapılacağını bildiğinden, çok sayıda hava müdahalesi metodolojisini Sky Capture’da birleştirildiğini söyledi.
İsrail ve Hindistan arasında varılan 777 milyon dolarlık anlaşmanın hemen ardından gelen bu sözleşmeyle satılan sistem, hava savunma topları kullanıyor ve gerektiğinde kısa menzilli füzeleri ve lazer müdahale sistemlerini de yönetebiliyor.
(Army Recognition)
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