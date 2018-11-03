İsrail'den Yunanistan'ın S-300 sistemlerine karşı elektronik taarruz ve istihbarat uçuşu
İsrail Hava Kuvvetleri, Yunanistan üzerinde garip bir uçuş gerçekleştirdi. Yunanistan üstünde yapılan uçuş, İsrail’e ait bir Eitam elektronik harp uçağı ile yapıldı.
Gulfstream G550 üzerinden geliştirilen Eitam ile icra edilen uçuşta, Yunanistan’a ait S-300 sistemi ile birtakım denemeler gerçekleştirildi.
İstihbarat toplama kabiliyeti de bulunan platform ile S-300 sistemlerine karşı elektronik taarruz ve istihbarat denemeleri yapıldı. Uçuşta, S-300 hava savunma sisteminin takip radarının kilitlenme mekanizmasının nasıl çalıştığı hakkında bilgi toplandı. Ayrıca bu radarın nasıl körleneceği üzerine birtakım denemeler de gerçekleştirildi.
(C4Defence)
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