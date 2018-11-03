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İsrail'den Yunanistan'ın S-300 sistemlerine karşı elektronik taarruz ve istihbarat uçuşu

İsrail Hava Kuvvetleri, Yunanistan üzerinde garip bir uçuş gerçekleştirdi. Yunanistan üstünde yapılan uçuş, İsrail’e ait bir Eitam elektronik harp uçağı ile yapıldı.

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Gulfstream G550 üzerinden geliştirilen Eitam ile icra edilen uçuşta, Yunanistan’a ait S-300 sistemi ile birtakım denemeler gerçekleştirildi.

İstihbarat toplama kabiliyeti de bulunan platform ile S-300 sistemlerine karşı elektronik taarruz ve istihbarat denemeleri yapıldı. Uçuşta, S-300 hava savunma sisteminin takip radarının kilitlenme mekanizmasının nasıl çalıştığı hakkında bilgi toplandı. Ayrıca bu radarın nasıl körleneceği üzerine birtakım denemeler de gerçekleştirildi.

(C4Defence)

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