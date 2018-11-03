İsrail'den Yunanistan'ın S-300 sistemlerine karşı elektronik taarruz ve istihbarat uçuşu

Gulfstream G550 üzerinden geliştirilen Eitam ile icra edilen uçuşta, Yunanistan’a ait S-300 sistemi ile birtakım denemeler gerçekleştirildi.

İstihbarat toplama kabiliyeti de bulunan platform ile S-300 sistemlerine karşı elektronik taarruz ve istihbarat denemeleri yapıldı. Uçuşta, S-300 hava savunma sisteminin takip radarının kilitlenme mekanizmasının nasıl çalıştığı hakkında bilgi toplandı. Ayrıca bu radarın nasıl körleneceği üzerine birtakım denemeler de gerçekleştirildi.

(C4Defence)