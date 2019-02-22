İsrail'in Ay'a inecek uzay aracı başarıyla fırlatıldı

İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet (İbranicede Tevrat'ın birinci kitabının ismi) isimli uzay aracı 22 Şubat 04:45'te (TS) SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Beresheet uzay aracı Ay'a başarılı bir şekilde iniş yaparsa İsrail, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olacak. Ayrıca özel sektör destekli bir araç ilk defa Ay'a inerek tarihe geçecek.

SpaceX'in Falcon 9 roketi ile atmosfer dışına çıkan uzay aracı buradan sonraki yolculuğunu kendi mororları ile yapacak. Yaklaşık 2 ay sürecek olan yolculuğunun ardından uzay aracının nisan ayının başında Ay'a inmesi bekleniyor.

Uzay aracını geliştiren ekip, "Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. SpaceIL, "Bu görev binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." açıklamasında bulundu.

Uzmanlar aracın çok fazla bir donanıma sahip olmadığını, 600 kilogram ağırlığında olduğunu ancak bu ağırlığın çoğunun Ay'a gitmek için kullanılacak yakıttan oluştuğunu, Aracın Ay'a iniş yaptığı sırada yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kalacağını söylüyorlar. Araçta yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmek için kamera ve bazı bilimsel deneylerde kullanılacak manyetometre, reflektör gibi malzemeler bulunuyor. İsrail araca ayrıca küçük bir disk yerleştirdi, bu diskte, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi, İsrail ulusal marşı bulunuyor.