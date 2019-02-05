İsrail’in Ukrayna'dan aldığı radar sistemi Suriye’deki Rus hava savunmasını yok etti

İsrail'in geçtiğimz yıl sonunda Ukrayna'dan aldığı 800 kilometre kadar menzile sahip Kolchuga-M pasif radar sisteminin Suriye’deki İran altyapısına yönelik saldırıların başarısında büyük rol oynadığı Rus Pantsir hava savunma sisteminin bulunup imha edilmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Moskova merkezli yayın yapan AVIA PRO adlı haber sitesinin Rus askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İsrail’in Suriye’deki hava saldırısının başarısı, Ukrayna’nın elektronik keşif radar sistemi Kolchuga-M'nin Rus Pantsir hava savunma sistemini bulmasından kaynaklanıyor." denildi.

Bölge üzerinde askeri araştırma yapan uzmanlar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki tüm hava savunma sistemlerinin yerleri hakkında doğru veriler elde ettiğini, bunun Kolchuga-M pasif radar sistemi sayesinde olduğunu ve saldırıda Rus Tor, Pantsir-S, S-75 hava savunma ve JY-28 radarının bulunup yok edildiğini rapor etti.

800 KİLOMETREYE KADAR ETKİLİ

Pasif bir elektronik destek önlemi olan Kolchuga, yer ve hava hedeflerini tespit etmesinin yanı sıra 600 kilometre yarıçapındaki ve 10 kilometre yükseklikteki hava hedeflerini izlemeyi mümkün kılan ve 800 kilometreye kadar etkili bir erken uyarı hava savunma sistemidir.

Sistem, hava savunma sistemine bağlanan 3 radar istasyonu ve 1 komuta aracı ile "üçgenleme" yaparak Stealth (hayalet) hedefler dahil radyo sinyali yayan tüm unsurları tespit edildiklerini belli etmeden uzun menzilden tespit etme kabiliyetine sahip.

İsrail, edindiği bu sistem sayesinde 500 kilometreden fazla bir menzil içerisinde bulunan Suriye hava savunma sistemlerinden iletişim sistemlerine kadar her şeyi izleyebilecek, tanımlayabilecek ve konumlandırabilecek. Bu sistem İsrail’e ayrıca Akdeniz'de de bol miktarda sinyal toplama kabiliyeti kazandırabilir.