ISRC: Bir uydunun inşasını tamamladık, diğer ikisi son aşamasında

IRNA haber ajansına verdiği röportajda Rezayi, diğer ülkelerin uzay teknolojisi ve ekipmanlarını satın aldığını, fakat ABD´nin yaptırımları sebebiyle İran´ın bunu yapamadığını belirtti. Rezai, yaptırımların tedirgin edici olsa da İran´ın bilimsel ve teknolojik araştırmalarında ilerlemesinin önünü açtığını söyledi. Rezayi, "Mevzubahis kısıtlamalara rağmen, ISRC araştırmacılarının ve ülkedeki diğer bilimsel ve araştırma merkezlerinin işbirliğiyle ISRC´de bir uydunun inşası tamamlanırken, ölçüm uydusu ve telekomünikasyon uydusu da uzaya fırlatılmaları için son aşamalarındalar" dedi.

Rezayi, uzay teknolojisinin diğer sektörleri de etkileyen önde gelen bir bilim alanı olduğunu da vurguladı.