İstanbul hızla dünyanın havacılık merkezi oluyor

İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay bir dönem sivil havacılık sektöründe görev almış biri olarak fuarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Bu yıl 150’nin üzerinde firma ve 40’ın üzerinde hava aracının sergileneceği bu organizasyonun, küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi bakımından önemli bir rol oynadığını anlatan Oktay, “Türk sivil havacılığının son 15 yılda gösterdiği üstün performansla birlikte İstanbul Airshow, sadece 2 uçakla düzenlediği 1996’dan bu yana büyük bir yol katetti” ifadesini kullandı.

MEYVESİNİ VERİYOR

Oktay, bu dönemde İstanbul’un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla aldığı mesafenin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Havacılık sektöründe ortaya konulan çabalar meyvesini vermektedir. Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak İstanbul’un yeni havalimanı için geri sayım başladı. İnşallah 29 Ekim’de havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete açılmış olacaktır. Yılda 90 milyon kapasiteye sahip bu önemli eser için hedefimiz, 2023’te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı yaratacağı öngörülmektedir. Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir.”

SEKTÖRDEN 20 MİLYAR DOLAR CİRO

Oktay, sivil havacılık sektörünün, yaklaşık 200 bin doğrudan çalışan ve yaklaşık 20 milyar dolar cirosuyla Türkiye’yi iş dünyası ve turizm alanlarında dünyaya bağlayan en stratejik alanlardan biri olduğunu aktardı. Oktay, Türkiye’nin tecrübelerini, global sivil havacılığın faydasına olacak şekilde paylaşmak istediklerini dile getirdi.

YERLİ VE MİLLİ UÇAKLAR İNECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yaptığı konuşmada “Havacılık ve uzay sanayisinde amacımız, teknolojiyi ithal eden ülke olmak yerine; teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke olmaktır. Yerli ve milli hava araçları üretiminde çok büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda, yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması artık bir hayal değil, inşallah o günleri de göreceğiz” dedi.

(Akşam)