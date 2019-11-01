14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7278
  • 6,3906
  • 278.115
  • 97936.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

İşte Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı

Rusya'nın ürettiği beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı hakkında önemli bir haber yayımlandı. NATO'nun Su-57'ye 'suçlu-cani-zalim' anlamına gelen 'Felon' kod adını verdiği ifade edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Rusya'nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağına "suçlu-cani-zalim" anlamına gelen "Felon" kod adını verdi. Scramble Magazine'de yer alan habere göre, geliştirilmesi sürecinde geçici olarak "Frazor" adı verilen Su-57'nin kod adı daha sonra değiştirildi.
 
Su-57'ye Felon kod isminin verildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.
 
Su-57 ilk uçuşunu 2010’da gerçekleştirdi. Süpersonik hızda seyir uçuşuyla yüksek manevra kabiliyetinin yanı sıra modern aviyonik sistemi ve düşük görünürlük özelliği ona rakipleri karşısında üstünlük sağlıyor.
 
NATO RAKİPLERİNİN PLATFORMLARINI KOD İSİMLERLE KAYIT ALTINA ALIYOR
 
Kodlar NATO'da, Rusya, Çin ve diğer rakip ülkelerin ürettiği askeri, denizcilik, havacılık ve roket teknolojisini sembolize etmek ve sınıflandırmak için kullanılıyor.

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019