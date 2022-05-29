Azerbaycanlı gencin ödüllü İHA'sı ''İstikbal'', TEKNOFEST Azerbaycan'da sergileniyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST Azerbaycan'da çeşitli alanlarda geliştirilen teknolojiler sergileniyor. Sergilenen teknolojiler arasında 15 yaşındaki Hasan Guliyev'in yöneticiliğini üstlendiği bir ekibin geliştirdiği "İstikbal Mini İHA" da yer alıyor.

AzAstro Kurucu Ortağı ve Operasyon Müdürü Hasan Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 kişilik bir ekipten oluşan şirketlerinin İHA'lar üzerinde çalıştığını belirterek, araçlarının ismini Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünden aldığını söyledi.

Guliyev, Azerbaycan'ın gökyüzündeki güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini ve şu ana kadar 3 adet prototip geliştirdiklerini aktararak, "Prototiplerimizle test uçuşları gerçekleştiriyor ve 4. prototipin üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karabağ Savaşı'ndan önce işe başlasak da savaş sürecinde bu araçların kullanılması bizim için motivasyon kaynağı oldu." diye konuştu.

- "SELÇUK BAYRAKTAR DA MİNİ SEVİYESİNDEN BAŞLAYARAK ADIM ADIM GELİŞTİRDİ"



Şirket olarak, teknolojiyle ilgili AR-GE yapmanın yanı sıra Azerbaycanlı gençlerin gelişmesine olanak sağladıklarını aktaran Guliyev, şunları kaydetti:

"Şirketimizde hem Türkiyeli hem de Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Birlikte katma değerli bir iş yapmaya çalışıyoruz. İstikbal Mini İHA'yı daha da geliştirerek son aşamaya getirip Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İstikbal Mini İHA ile bir yerlere geldiğimiz zaman bu, tüm Azerbaycan gençliği için azim kaynağı olacak. Bunu çok istiyoruz.

TEKNOFEST'le ilgili bir etkinlikte Baykar ekibinden Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'la görüştük. İlk süreçte üst düzey bir şey yapmaya gerek yok. Zamanında Selçuk Bayraktar da mini seviyesinden başlayarak adım adım geliştirdi. Biz de İstikbal Mini İHA'nın mekanik tasarımları ve diğer süreçlerini kendimiz yürütüyoruz, hazır almıyoruz. Azerbaycan'da İHA alanında çalışma yapan birçok şirket var ancak esas olan yerli ve milli olmak."

- "TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİN ANA PLATFORMLARINDAN BİRİ DE TEKNOFEST OLDU"



Hasan Guliyev, 2022'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in her yıl 10 gence verdiği ödüle, inovasyon ve girişimcilik alanında layık görüldüklerini hatırlatarak, "Yatırım noktasında şirketimize çeşitli teklifler var. Önümüzdeki aylarda, materyal olarak üst seviyede olan aracımızın son haline en yakın prototipini tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Guliyev, TEKNOFEST'in Azerbaycan'da düzenlenmesiyle ilgili hisleri kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, "TEKNOFEST ilk defa yurt dışında düzenleniyor diyoruz ama bu sadece coğrafi anlamda öyle. Hepimiz kardeşiz, iyi ve kötü günde birbirimize destek oluyoruz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ana platformlarından biri de TEKNOFEST oldu." dedi.