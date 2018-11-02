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İsveç kıyılarında gizemli denizaltı

Geride bıraktığımız yaz döneminde İsveç karasularında gizemli bir olay yaşandı. 28 Temmuz 2018’de yaşandığı belirtilen olayda, İsveç kıyılarına oldukça yakın bir noktada gizemli bir denizaltının satha çıktığı bilgisine yer verildi. Olay, başkent Stokholm’e oldukça yakın bir yer olan Lidingö Adası’nda yer alan Boson yarımadasında yaşandı. Olaya dair yayınlanan görüntülerde bölgede, gençlerin ve çocukların yelkencilik eğitimi yaptığı sırada aidiyeti belirlenemeyen siyah bir nesnenin köpükler saçarak satıhta belirdiği görülüyor.

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İsveç’te yayınlanan Dagens Nyheter gazetesinde yayınlanan habere göre olay yaşandığı sırada bölgede herhangi bir İsveç veya müttefik denizaltısının bulunduğunun bildirilmediği belirtildi. 
 
Birleşik Krallık’ta yayınlanan Guardian gazetesinde yayınlanan bir habere göre ise İsveç Silahlı Kuvvetleri’nden bir yetkilinin açıklamasına yer verildi.
 
 Açıklamada nesnenin yabancı bir denizaltı olduğu bilgisine yer verilirken denizaltının aidiyeti ve sınıfı hakkında sorulan soruların yanıtsız bırakıldığı bilgisi de yer aldı. 

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