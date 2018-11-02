İsveç kıyılarında gizemli denizaltı

İsveç’te yayınlanan Dagens Nyheter gazetesinde yayınlanan habere göre olay yaşandığı sırada bölgede herhangi bir İsveç veya müttefik denizaltısının bulunduğunun bildirilmediği belirtildi.

Birleşik Krallık’ta yayınlanan Guardian gazetesinde yayınlanan bir habere göre ise İsveç Silahlı Kuvvetleri’nden bir yetkilinin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada nesnenin yabancı bir denizaltı olduğu bilgisine yer verilirken denizaltının aidiyeti ve sınıfı hakkında sorulan soruların yanıtsız bırakıldığı bilgisi de yer aldı.