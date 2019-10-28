'İt dalaş'ında yapay zeka dönemi! DARPA tasarladı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency), yapay zekâ tabanlı it dalaşı teknolojisi denemelerini 2020 yılının Ocak ayında Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda yapılacağını açıkladı.

AlphaDogfight isimi verilen testlerde, sanal bir hava savaşı manevrası olarak bilinen, sanal bir yarışma yapılacak.

Yarışmalar, DARPA Hava Savaşları Evrimi (ACE) programı kapsamında piyasaya sürülmek üzere beklenen bir algoritma geliştirme talebi öncesinde bir yapay zekâ geliştiricisinin ve potansiyel teklif sahiplerinin temelini güçlendirmeyi ve genişletmeyi hedeflemektedir.

Bu yılın başlarında açıklanan ACE, düşük dereceli operasyonları yönetebilen güvenilir yapay zekâ ile havadan havaya savaşı otomatikleştirmeyi hedefliyor.