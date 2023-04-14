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Bilim-Teknoloji

İtalya'da ''tamamen yenilebilen'' şarj edilebilir pil üretildi

İtalya Teknoloji Enstitüsünden (IIT) araştırmacılar, günlük hayatta yiyecek olarak tüketilen ürünleri kullanarak 'tamamen yenilebilen' şarj edilebilir pil üretti.

AA14 Nisan 2023 Cuma 15:38 - Güncelleme:
İtalya'da ''tamamen yenilebilen'' şarj edilebilir pil üretildi
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Technology Networks'ün haberine göre, yenilebilen pil, sağlık teşhisi, gıda kalitesi izleme ve yenilebilir yumuşak robotlar gibi uygulamalarda kullanılabilecek.

Araştırmayı, Milano'daki IIT Basılı ve Moleküler Elektronik Laboratuvarı Koordinatörü Mario Caironi liderliğindeki bir ekip yürüttü.

Caironi ve ekibi, yenilebilir elektronik malzemeler veya yenilebilir maddelerin içine konulabilecek elektronik cihazlar üretmek amacıyla gıdaların ve yan ürünlerinin elektronik özelliklerinin incelenmesi üzerine yoğunlaştı.

Yenilebilir elektronik biliminin ise sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra gıda kalitesinin izlenmesine yönelik cihazların üretimiyle ilgilendiği ve bu konudaki en önemli zorluklardan birinin bu amaçla kullanılacak yenilebilir güç kaynaklarının üretilmesi olduğu kaydedildi.

- PİLDE BADEM, KAPARİ VE NORİ YOSUNU KULLANILDI

Araştırmacılar, canlılarda meydana gelen biyokimyasal redoks tepkimelerinden esinlenerek pilin geliştirilmesinde badem, kapari ve nori yosunu kullandı.

Pilde anot olarak kullanılan riboflavin bademden, katot olarak kullanılan kuersetin ise kapariden elde edildi.

Kısa devreleri önlemek amacıyla pillerde gerekli olan ayırıcı için suşide kullanılan nori yosunundan faydalanılırken elektrik iletkenliğini artırmak için de aktif kömür ve su bazlı elektrolit kullanıldı.

Ayrıca elektrotlar, selülozdan üretilmiş bir destek üzerinde iki gıda sınıfı altın kontağın çıktığı balmumu kapsüle yerleştirildi. Altın kontak, pasta şefleri tarafından kullanılan altın folyo olarak biliniyor.

- PİL BİRKAÇ SAAT SÜREYLE 0,65 VOLT ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

Pil, yenildiğinde insan vücudu için sorun oluşturmayacak şekilde 0,65 volt üretiyor.

Batarya, düşük güçlü LED'ler gibi küçük elektronik cihazlara sınırlı bir süre için güç sağlayabiliyor. Örneğin, yenilebilir pil, 12 dakika boyunca 48 mikroamper veya birkaç mikroamperlik cihazlara birkaç saat akım verebiliyor.

İlk tamamen yenilebilir şarj edilebilir pilin, yeni yenilebilir elektronik uygulamalara ilham vereceğine inanılıyor.

Araştırmanın yazarlarından Ivan Ilic, yenilebilir pilin bu alanda çalışanlar açısından oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyerek "Pil talebinin hızla arttığı günümüzde karşılaştığımız zorluklardan birisi, toksik malzemeler kullanmadan daha güvenli piller üretmek." dedi.

Araştırma "Advanced Materials Journal" adlı dergide yayımlandı.

  • İtalya Teknoloji Enstitüsü
  • İtalya
  • şarj edilebilir pil

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