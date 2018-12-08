İtalya'dan Facebook'a 10 milyon euro veri hırsızlığı cezası

Son olarak da İtalya, şirkete; kullanıcı verilerini kimsenin izni olmadan kullandığı gerekçesiyle 10 milyon euro'luk ceza kesti. İtalya'nın konuya dair görüşü ise Facebook, kullanıcıları ve verilerini ticari bir amaçla kullanırken; kullanıcıları bu konu hakkında yeterince uyarmaması ve giizlilik kuralları konusunda kullanıcıların bilgisinin olmaması.

Sosyal medya devi ise konuyla ilgili olarak artık veri gizliliği hakında kullanıcıların bilinçlendirilerek kontrolü ele almaları için daha fazla çalıştıklarını belirtti. Facebook sözcüsü aynı zamanda artık kullanıcıların gizlilik ve güvenlik ayarlarına çok daha rahat ulaşabildiğini ve bu konudaki tüm adımların çok daha şeffaf bir şekilde atıldığını söyledi.

2018, Facebook ve Google gibi şirketler için bu tür gelişmeler sebebiyle oldukça hareketli bir yıldı ve gizlilik ile güvenlik konularında bir dünya standardı belirlenene kadar bu durumun değişmesi pek de mümkün görünmüyor.

(Webtekno)