İtalya’nın sekizinci FREMM sınıfı fırkateyni ITS Marceglia deniz testlerini tamamladı

İtalya’nın sekizinci FREMM sınıfı gemisi olan platform, İtalyan Donanması’nın genel maksat konfigürasyonunda inşa edilen dördüncü FREMM’i olma özelliği taşıyor. İtalyan Donanması, ITS Alpino (F594) gemisinden itibaren inşa makamından Zero ANT (Activities Not Terminated / Sıfır Erteleme) talebinde bulunmuştu.

Fincantieri Tersanesi’nde inşa edilen ITS Marceglia, yaklaşık 6 bin 500 ton ağırlığında. Uzunluğu 144 metre olan fırkateyn, bir adet 127 milimetre top, bir adet 76 milimetre top, iki adet üçüz torpido tüpü, iki adet sekiz hücreli dikey fırlatma sistemi başta olmak üzere birçok son teknoloji ürünü silah ve elektronik donanıma sahip.

(C4Defence)