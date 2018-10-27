İthal ürünlerin yerini alan, kısa sürede ihracat başarısı yakalayan yerli teleskopik yükseltme sistemleri üretimi, yatırım teşviki programına alındı

İleri mühendislik şirketi FİGES AŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ortağı olduğu MILMAST, teleskopik yükseltme sistemleri (mast) konusunda kısa sürede önemli mesafe katetti.

Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanmasında, yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine yerli çözümler koyan MILMAST, ayrıca Kazakistan, Endonezya, Kuveyt ve Güney Kore gibi ülkelerde kullanılan ürünlere imza attı.

Bir yandan mevcut siparişleri karşılamak için üretimi sürdüren MILMAST, farklı ihtiyaçlar için yeni çözümler, artan siparişlerin karşılanması, ilave yatırımlar, yurt içinde ve dışında yeni müşteriler için de çalışıyor.

MILMAST'ın bu faaliyetleri, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki programı kapsamına alındı.

Buna göre, ayda 60 adet teleskopik yükseltme sistemi üretim kapasitesine sahip 7 milyon liralık yatırım, bir dizi teşvik mekanizmasıyla desteklenecek.

Bu yatırım için faiz desteği, KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

Zorlayıcı koşullarda başarıyla görev yapıyor

Teleskopik yükseltme sistemleri askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanılıyor.

İleri teknoloji elektromekanik karbon kompozit teleskopik yükseltme sistemleri, ağır yükleri emniyetli şekilde taşıyabiliyor. Yüksek mukavemetli, dengeli, düşük bakım gereksinimli sistemler, 3-15 metreye kadar yükselebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.

Bu sistemlere takılan 15 metreye kadar yükseltilebilen kamera, radar, jammer ya da silah sistemleri güvenlik güçlerinin sahadaki en önemli yardımcıları arasında yer alıyor. Söz konusu cihazların görevlerini etkin yapabilmesi için üzerinde yer aldığı teleskopik yükseltme sistemlerinin performansı büyük önem taşıyor.

Askeri standartlara uygun üretilen sistemler, eğimli arazilerde, yüksek rüzgar yüklerinin olduğu ağır ve zorlayıcı çevre koşullarında görev yapabiliyor. Farklı boy ve taşıma kapasitelerinde üretilen sistemler, savunma sanayisinin yanı sıra mobil haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri, itfaiye araçları, denizcilik ve sivil gözlem uygulamalarında da kullanılıyor.