İTÜ’den yerli yüz tanıma sistemi

Çok amaçlı bir sistem geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Akgül, “Kapı giriş-çıkışlarında yüz tanıma sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Cep ve web modülüyle akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda parola niyetine sistemi açmak için de kullanılabiliyor” dedi. Yüzde 100 yerli ve milli sistem geliştirmek ve ülkenin hizmetine sunmaktan onur duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Akgül, sistemin basit bir yüz tanıma yazılımı olmadığını, ölçeklenebilir bir platform yaratıldığının altını çizdi. Sistemin geliştirilme sürecinin 6 yıl, test sürecinin de 2 yıl sürdüğünü anlatan Akgül, “Şu anda canlılık testini gerçekleştiriyoruz. Telefonun, kameranın ya da bilgisayarın karşısındaki kişinin, bir insan suratı mı yoksa tabletten gösterilen bir fotoğraf mı? Sistem bunları da çözmek üzere” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Akgül, Türkiye’nin yerli ve milli yazılımlar geliştirmesinin, dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.