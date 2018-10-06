İzin almadan uydu fırlatan şirket, yeni uydular için lisans aldı

ABD'de farklı amaçlarla uzaya uydu fıralatan çok sayıda şirket olsa da bu şirketlerin hepsinin uyduyu fırlatmadan önce geçmesi gereken bir süreç var: Federal İletişim Kurulu(FCC)'ndan onay almak. FCC, uydu gönderen şirketlerin uydularıyla iletişim kurabilmeleri için kullanacaklarını radyo frekansını tahsis etmekle sorumlu. Bununla birlikte kurul, gönderilen uyduların uzay çöplüğünü genişleteceğini veya alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydulara zarar vereceğini düşünürse şirketlere lisans vermeyebiliyor.

Lisans alamamasına rağmen uyduları fırlattı

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Swarm, geçtiğimiz yılın sonunda 100 küçük uydu ile düşük maliyetli internet hizmeti sunmak amacıyla uzaya uydu fırlatma programını başlattı. Uyduları fırlatmadan önce gerekli izinleri almak için FCC'ye başvuran şirketin başvurusu reddedildi. FCC'ye göre Swarm'ın fırlatmak istediği uydular; yüksekliği, uzunluğu ve genişliği yalnızca 10cm olan standart CubeSat uydusundan bile küçükü ve bu haliyle uyduları takip etmek son derece zordu. Swarm red kararının ardından uydulara radar yansıtıcıları yerleştirse de FCC bunu da yeterli bulmadı ve başvuruyu reddetti.

Swarm'ı gündeme taşıyan olay FCC'nin red kararını açıklamasından sonra yaşandı. Şirket bu yılın başında FCC'nin lisans vermemesine rağmen dört uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma operasyonunun ardından Swarm hakkında soruşturma başlatan FCC halen Swarm'a verilecek nihai cezayı duyurmuş değil. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde kurul, Swarm'a yeni uydularını fırlatabilmesi için altı aylık geçici bir lisans verdi.

FCC'nin yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde uydu fırlatan şirketin cezasını belirlemek yerine şirkete yeni uyduları fırlatabilmesi için lisans vermesi kafaları karıştırsa da hem FCC hem de Swarm yetkililerine göre bu lisans ocak ayındaki yasa dışı faaliyetleri kapsamıyor. Yeni uydularının boyutunun ocak ayında fırlatılanlara göre daha büyük olduğunu belirten FCC'ye göre bu uydulara lisans vermemeyi gerektirecek bir sebep yok. Yine de Swarm'ın ocak ayındaki eylemi nedeniyle alacağı ceza merak konusu.

(Donanım Haber)