J-20 savaş uçağı Zhuhai Hava Fuarına katılabilir

Salı günü Güney Çin’in Guangdong Eyaleti’ndeki Zhuhai şehrinde birden fazla J-20 savaş uçağı görüldü. Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetlerine bağlı dört J-20 uçağı Zhuhai Jinwan Havalimanı'na saat 08: 30'da geldi. Her biri iki savaş uçağından oluşan iki J-20 formasyonu, havalimanında alçaktan geçiş yaptı ve bunlardan bir tanesi, solo bir akrobasi performansı sergiledi.

Savaş uçakları havaalanına iniş yapmadan bölgeden ayrıldı.

İki yıl önce yapılan bir önceki hava gösterisinde, J-20 açılış seremonisinde bir dakikadan kısa bir süreliğine geçişe katıldı.

Seyirciler bunun çok etkileyici olduğunu ancak çok kısa sürdüğünü söylemişti.

(C4Defence)