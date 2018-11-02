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J-20 savaş uçağı Zhuhai Hava Fuarına katılabilir

Çin’in J-20 savaş uçağı katılımcı listesinde yer almasa da Zhuhai Airshow'da uçması bekleniyor.

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Salı günü Güney Çin’in Guangdong Eyaleti’ndeki Zhuhai şehrinde birden fazla J-20 savaş uçağı görüldü. Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetlerine bağlı dört J-20 uçağı Zhuhai Jinwan Havalimanı'na saat 08: 30'da geldi. Her biri iki savaş uçağından oluşan iki J-20 formasyonu, havalimanında alçaktan geçiş yaptı ve bunlardan bir tanesi, solo bir akrobasi performansı sergiledi.
 
Savaş uçakları havaalanına iniş yapmadan bölgeden ayrıldı.
 
İki yıl önce yapılan bir önceki hava gösterisinde, J-20 açılış seremonisinde bir dakikadan kısa bir süreliğine geçişe katıldı.
 
Seyirciler bunun çok etkileyici olduğunu ancak çok kısa sürdüğünü söylemişti.
 
(C4Defence)

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