Jandarma Genel Komutanlığı envanterine iki adet S-70i model genel maksat helikopteri katıldı
Jandarma Genel Komutanlığı’nın acil ihtiyaçları kapsamında Sikorsky’e ait Polonya’daki PZL-Mielec fabrikasında üretimi tamamlanan Jandarmanın beyaz, kırmızı ve lacivert rengine boyanan iki S-70i Black Hawk helikopteri teslim edildi.
Helikopterlerin teslim törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin katıldı.
Teslimata ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine tertip edilen iki adet S-70i model genel maksat helikopteri teslim alınmıştır” denildi.
Jandarma’ya yapılacak olan helikopter teslimatı geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu tarafından da duyurulmuştu.
(Air Turk)
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