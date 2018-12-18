Japonlar mutluluğa robotla ulaşacak

Şirketin kurucusu Kaname Hayashi, tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, sevgi anlamına gelen ‘love’ ve ‘robot’ kelimelerinin birleşiminden oluşan ‘Lovot’ isimli robot için “Ev işlerine yardım etmiyor ama sevme becerinizi geliştiriyor” dedi. Yapay zeka teknolojisi kullanan penguen görünümlü robotların 2019 sonunda 3 bin dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Seslenildiğinde ya da sevildiğinde tepki veren sevgi robotları, sarılıp okşandığında uyuyor.