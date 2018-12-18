Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Japonlar mutluluğa robotla ulaşacak

Birleşmiş Milletler’in Dünya Mutluluk Raporu’nda G7 ülkeleri arasında en düşük sırada yer alan Japonya’da teknoloji devi Groove X, kullanıcıları mutlu etmek için bir ‘sevgi robotu’ tasarladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şirketin kurucusu Kaname Hayashi, tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, sevgi anlamına gelen ‘love’ ve ‘robot’ kelimelerinin birleşiminden oluşan ‘Lovot’ isimli robot için “Ev işlerine yardım etmiyor ama sevme becerinizi geliştiriyor” dedi. Yapay zeka teknolojisi kullanan penguen görünümlü robotların 2019 sonunda 3 bin dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

Seslenildiğinde ya da sevildiğinde tepki veren sevgi robotları, sarılıp okşandığında uyuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG´nin Ayn el Arab´taki mevzileri görüntülendi

Terör örgütü PKK/YPG´nin Ayn el Arab´taki mevzileri görüntülendi

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA