Norveç merkezli savunma, havacılık firması Kongsberg konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kongsberg, F-35 avcı uçağı filosu için JSM (Joint Strike Missile) tedarik etmek üzere Japonya ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, 49,2 milyon dolar değerinde. ” denildi.

JSM, F-35'te dâhili olarak taşınabilen ve böylece uçağın düşük imza (gizlilik) yeteneklerini sağlayan uzun menzilli bir deniz ve kara hedefi füzesidir. Füze, Kongsberg’s Naval Strike Missile (gemi karşıtı) dayanıyor. Füze 280 kilometre menzile sahip ve 230 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

JSM, 2020'lerin başında beklenen Block 4 yazılımı sürümü ile birlikte F-35A'ya entegre edilebilecek. Daha önceki kontroller, iki JSM'nin F-35A'nın dâhili silah yuvasına sığabileceğini doğrulamış, ancak kısa kalkış ve dikey iniş özelliğine sahip olan F-35B modeli füzeyi yalnızca harici silah istasyonlarında taşıyabiliyordu.

Şirket Mayıs 2019'da JSM'ler için Tokyo sözleşmesini kazandığını açıklamıştı.