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Japonya ikinci KC-46A tankeri tedarik ddiyor

Japonya, 2020 yılı için planladığı dört adet Boeing KC-46A Pegasus tanker uçağı tedarik programının ikincisini imzaladı.

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Japonya için tek bir uçak için 279 milyon ABD dolar tutarındaki Yabancı Askeri Satış (FMS) sözleşmesini Aralık 2017'de imzalamıştı. İkinci uçak için sözleşmeyi 6 Aralık'ta ABD Savunma Bakanlığı açıkladı. Bu son sözleşme 159 milyon ABD Doları değerinde.
 
İlk KC-46A'nın, 2020'de Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (JASDF) teslim edilmesi, bu ikinci uçağın 30 Haziran 2021'e kadar tamamlanması gerekiyor.
 
(C4Defence)

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