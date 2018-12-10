Japonya ikinci KC-46A tankeri tedarik ddiyor
Japonya, 2020 yılı için planladığı dört adet Boeing KC-46A Pegasus tanker uçağı tedarik programının ikincisini imzaladı.
Japonya için tek bir uçak için 279 milyon ABD dolar tutarındaki Yabancı Askeri Satış (FMS) sözleşmesini Aralık 2017'de imzalamıştı. İkinci uçak için sözleşmeyi 6 Aralık'ta ABD Savunma Bakanlığı açıkladı. Bu son sözleşme 159 milyon ABD Doları değerinde.
İlk KC-46A'nın, 2020'de Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (JASDF) teslim edilmesi, bu ikinci uçağın 30 Haziran 2021'e kadar tamamlanması gerekiyor.
(C4Defence)
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