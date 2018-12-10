Japonya ikinci KC-46A tankeri tedarik ddiyor

Japonya için tek bir uçak için 279 milyon ABD dolar tutarındaki Yabancı Askeri Satış (FMS) sözleşmesini Aralık 2017'de imzalamıştı. İkinci uçak için sözleşmeyi 6 Aralık'ta ABD Savunma Bakanlığı açıkladı. Bu son sözleşme 159 milyon ABD Doları değerinde.

İlk KC-46A'nın, 2020'de Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (JASDF) teslim edilmesi, bu ikinci uçağın 30 Haziran 2021'e kadar tamamlanması gerekiyor.

(C4Defence)