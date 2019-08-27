Japonya’nın en aktif taşımacılık şirketlerinden biri olan Yamato, insansız kargo hava aracını başarıyla test ettiğini duyurdu. Şirketin bu dev drone’u ABD’li Bell Helicopter şirketiyle birlikte geliştirdiği bildirildi.

Nikkei’de yer alan habere göre, Yamato şirketinin dev teslimat drone’u, ABD’nin Teksas eyaletinde dört buçuk dakikalık iki sefer yaptığı ve bu uçuşlarında yaklaşık 150 kilometre hıza çıktığı aktarıldı.

Belli bir seviyeye kadar dikey kalkış yaptığı aktarılan aracın daha sonra hızlanarak hedefine ulaştığı ve yine dikey olarak iniş yaptığı belirtildi.

Test uçuşları yapılan aracın 2,7 metre uzunluğunda ve 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip olduğu ifade edilirken, Yamato şirketinin daha ağır yükleri taşıyabilecek benzer bir araç üzerinde de çalıştığı öğrenildi.

Japonya merkezli Yamato ile ABD merkezli Bell Helicopter tarafından üretilen aracın 2025 yılında ticari olarak faaliyet göstermeye başlayacağı bildirildi.