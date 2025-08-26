İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0333
  • EURO
    47,8653
  • ALTIN
    4461.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Jüpiter'e benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta, genç bir yıldızın yörüngesinde dönen ve Jüpiter'e benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi. Söz konusu keşif, Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait Çok Büyük Teleskop (VLT) ile gerçekleştirildi.

AA26 Ağustos 2025 Salı 16:18 - Güncelleme:
Jüpiter'e benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi
ABONE OL

"Earth.com" sitesinin haberine göre, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi, İrlanda'daki Galway Üniversitesi ve ABD'deki Arizona Üniversitesinden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen araştırmada tespit edilen yeni gezegene "WISPIT 2b" adını verdi.

Astronomlar, söz konusu keşfi, Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan ESO'ya ait VLT ile gerçekleştirdi.

Gökbilimciler, "WISPIT 2b" adı verilen gezegenin Dünya'dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta bulunduğuna işaret ederek, Jüpiter büyüklüğünde bir gaz devi halinde ve yaklaşık beş milyon yaşında olduğunu tahmin ediyor.

ÇOK HALKALI BİR TOZ DİSKİ KEŞFEDİLDİ

Galway Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve araştırmanın yazarlarından Christian Ginski, keşfe dair yaptığı açıklamada, genç yıldızları çok kısa süreli gözlemlerle tarayarak yanlarında bir gezegen ışığı görülebilir mi diye incelediklerini ve bu yıldızda beklenmedik şekilde çok halkalı bir toz diski keşfettiklerini aktardı.

Ginski, ilerleyen çalışmalarda, "WISPIT 2b"nin Güneş'in ilk formlarına benzeyen genç bir yıldızı çevreleyen toz diski içinde olduğuna inandıklarını kaydetti.

Çalışmanın bulguları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.