13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2789
  • 5,9989
  • 217.171
  • 100.864
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi

İstanbul Anadolu yakasındaki Çekmeköy-Üsküdar hattından sonra İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabataş-Mahmutbey hattının raylarına ilk vagonlar indirildi. Sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak metro hattının, bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı. İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da tamamlanma aşamasına getirildi.

Şubat ayı sonunda sinyal testlerine başlanacak
 
Dört vagondan oluşan ilk araç, başarılı bir şekilde raylara yerleştirildi. Her ay 8 (vagon) araçtan oluşan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilken İstasyonuna sevkiyatı planlandı. Bu çalışmalar sürerken, raylara indirilen ilk tren, tüm iç testleri yapılarak ana hatta test sürüşüne hazır hale getirilecek. Ardından şubat ayı sonunda, metronun sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak.
 
8 ilçeyi birbirine bağlayacak
 
Metro hattı, Avrupa yakasında yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar olmak üzere 8 ilçeyi birbirine bağlıyor.
 
2019'un son çeyreğinde açılacak
 
Mecidiyeköy İstasyonunun bu metro hattının en önemli transfer noktası olacağı belirtilen hattın, hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yolculuk süresi, Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 44,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacağı hesaplanıyor.
 
Dört istasyonu otopark hizmeti verecek şekilde tasarlanan ve şubat ayı sonunda sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak metro hattının, bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Dev iş birliği resmen duyuruldu

'ABD'nin askeri müdahale açıklaması çok tehlikeli'

'ABD'nin askeri müdahale açıklaması çok tehlikeli'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor
 

POPÜLER HABERLER

Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL´sinden kurtardı

Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL´sinden kurtardı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA