Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi
İstanbul Anadolu yakasındaki Çekmeköy-Üsküdar hattından sonra İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabataş-Mahmutbey hattının raylarına ilk vagonlar indirildi. Sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak metro hattının, bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor
- AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı. İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da tamamlanma aşamasına getirildi.
Şubat ayı sonunda sinyal testlerine başlanacak
Dört vagondan oluşan ilk araç, başarılı bir şekilde raylara yerleştirildi. Her ay 8 (vagon) araçtan oluşan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilken İstasyonuna sevkiyatı planlandı. Bu çalışmalar sürerken, raylara indirilen ilk tren, tüm iç testleri yapılarak ana hatta test sürüşüne hazır hale getirilecek. Ardından şubat ayı sonunda, metronun sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak.
8 ilçeyi birbirine bağlayacak
Metro hattı, Avrupa yakasında yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar olmak üzere 8 ilçeyi birbirine bağlıyor.
2019'un son çeyreğinde açılacak
Mecidiyeköy İstasyonunun bu metro hattının en önemli transfer noktası olacağı belirtilen hattın, hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yolculuk süresi, Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 44,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacağı hesaplanıyor.
Dört istasyonu otopark hizmeti verecek şekilde tasarlanan ve şubat ayı sonunda sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak metro hattının, bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.
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