Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı. İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da tamamlanma aşamasına getirildi.

Şubat ayı sonunda sinyal testlerine başlanacak

Dört vagondan oluşan ilk araç, başarılı bir şekilde raylara yerleştirildi. Her ay 8 (vagon) araçtan oluşan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilken İstasyonuna sevkiyatı planlandı. Bu çalışmalar sürerken, raylara indirilen ilk tren, tüm iç testleri yapılarak ana hatta test sürüşüne hazır hale getirilecek. Ardından şubat ayı sonunda, metronun sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak.