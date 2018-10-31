Kablosuz şarj olan Apple Pencil 2 duyuruldu

Profesyonel çizim ve içerik üretmenin ön plana çıkarıldığı iPad Pro etkinliğinde Apple Pencil da yeniliklerden nasibini aldı. Önemli özelliklerle güncellenen Apple Pencil 2 fiyat konusunda da sıçradı.

Apple Pencil 2 özellikleri ve fiyatı

Sadece iPad Pro 2018 serisiyle uyumlu olan Apple Pencil 2 tamamen silindirik yapı yerine bir kenarı düz bir yapı benimsiyor. Bunun en büyük nedeni ise manyetik olarak iPad Pro modellerinin kenar kısmına tutturulabilmesi.

Diğer taraftan kablosuz şarj desteği ile önemli bir eksiklik giderilmiş. Daha önce batarya azaldığı zaman Lightning girişinden şarj etmek gerekiyordu. Şimdi manyetik olarak iPad Pro modeline tutturduğunuzda kablosuz olarak da şarj ediliyor. Batarya durumu için yeni bir baloncuk menü arayüze eklenmiş.

Son olarak Apple Pencil 2 modeli çift dokunuşlara karşı da hassasiyet kazanmış. Kullanıcılar kalem ucuna dokunarak çeşitli fonksiyonlar çalıştırılabiliyor. Fonksiyonlar uygulamaya göre değişiyor örneğin Photoshop uygulamasında yakınlaştırma yapılabiliyor.

Piksel hassasiyetinin arttırıldığı ifade edilen yeni Apple Pencil 2 modeli 929TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İlk nesil Apple Pencil ise 699TL fiyat etiketine sahip ve önceki iPad Pro modellerine özgü olarak kaldı.

(Donanım Haber)