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Kadınların beyni erkeklere göre daha geç yaşlanıyor

ABD'de yürütülen bir araştırma, kadınların beyninin erkeklere göre daha geç yaşlandığını ortaya koydu.

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Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya katılan yaşları 20 ila 82 olan 121 kadın ve 84 erkeğin beyin tomografileri incelendi. Katılımcıların beyinlerindeki farklı bölümlerde glukoz ve oksijen akışı ölçüldü. Beyin metabolizmasının erkekler ve kadınlarda nasıl değiştiği araştırıldı.
 
Üniversitenin radyoloji bölümünde Dr. Manu Goyal, çalışmanın sonucunda 30 yaşında bir kadının beyninin yaşıtı bir erkeğin beyninden 3-4 yaş daha genç olduğunun tespit edildiğini belirterek, bunun da kadınların ileri yaşlarda öğrenmek ve yaratıcı olmak için daha donanımlı olmalarını sağlayacağını vurguladı.
 
Goyal, konuyla ilgili araştırmalarını sürdüreceklerini söyledi.
 
Çalışmanın sonuçları "National Academy of Sciences"da yayımlandı.

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