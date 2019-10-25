22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7671
  • 6,4073
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kanada, ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdi

Kanadalı askeri kamuflaj üniforma üreticisi HyperStealth Biotechnology Corporation’dan araştırmacılar, bir kişiyi, aracı, gemiyi ve hatta tüm binayı gizleyebilen özel bir ürün geliştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şirket, ‘Kuantum Görünmezlik’ adını verdiği malzemenin patentini aldı. Ürdün, Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan başta olmak üzere dünyadaki pek çok orduya askeri kamuflaj üreten Hyperstealth Biotechnology Corporation, ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan ilgili nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, hedefe görünmezlik sağlıyor.

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Yeni Golf'ün ilk görüntüleri internete sızdı

Yeni Golf'ün ilk görüntüleri internete sızdı

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019