Kanada, ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdi
Kanadalı askeri kamuflaj üniforma üreticisi HyperStealth Biotechnology Corporation’dan araştırmacılar, bir kişiyi, aracı, gemiyi ve hatta tüm binayı gizleyebilen özel bir ürün geliştirdi.
Şirket, ‘Kuantum Görünmezlik’ adını verdiği malzemenin patentini aldı. Ürdün, Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan başta olmak üzere dünyadaki pek çok orduya askeri kamuflaj üreten Hyperstealth Biotechnology Corporation, ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan ilgili nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, hedefe görünmezlik sağlıyor.
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