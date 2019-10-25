Kanada, ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdi

Şirket, ‘Kuantum Görünmezlik’ adını verdiği malzemenin patentini aldı. Ürdün, Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan başta olmak üzere dünyadaki pek çok orduya askeri kamuflaj üreten Hyperstealth Biotechnology Corporation, ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan ilgili nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, hedefe görünmezlik sağlıyor.