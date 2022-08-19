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Bilim-Teknoloji

Kanserden doğum kusurlarına korkunç sonuçları var! Düşük maliyetle yok edilecek

Yeni yapılan bir araştırmada, PFAS olarak bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil kimyasal maddelerin, düşük maliyetli bir yolla imha edilebileceği belirtildi.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 17:22 - Güncelleme:
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Bilim insanları, suya, yağa ve lekelere karşı dayanıklılığından dolayı makyajdan, kızartma tavasına kadar her yerde kullanılan PFAS'nin kanser ve doğum kusurları gibi birçok ciddi hastalığa neden olduğunu belirtiyor.

Araştırmacı Brittany Trang'in liderliğindeki ekip, ağrı kesici ve sabun gibi ürünlerde kullanılan sodyum hidroksiti kullanarak PFAS'yi yok eden yeni bir yöntem geliştirdi.

10 PFAS türüne uygulanan yeni yöntemde geriye sadece zararsız ürünlerin kalmasıyla PFAS'nin parçalandığı görüldü.

Kraliyet Kimya Topluluğu üyesi Camilla Alexander-White, bunun, PFAS'nin daha düşük maliyetle yok edilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İnsinerasyon (atık yakma) gibi PFAS'yi yok etme yöntemlerinin ise fazla maliyet gerektiren daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

  • PFAS
  • keşif
  • İnsinerasyon

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