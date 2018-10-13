Kapan Drone Savar Sistemi yıl sonu hazır

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum ve beraberindeki şirket yöneticileri, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Batum'un verdiği bilgilere göre, şirket son 2 yılda yüzde 20'lik büyüme yakaladı, cirodaki ihracat payını yüzde 10'a çıkardı. Bu oranın yüzde 20-30 seviyesine çekilmesi hedefleniyor.

Şirket, faaliyetlerini sensörler, haberleşme, su altı akustik ve platform simülatörleri başlıkları altında yürütüyor.

Gemi personeline yara savunmaya hazır olma eğitimleri verilmesi amacıyla geliştirilen Yara Savunma Simülatörü, Umman Güney Kore ve ismi açıklanmayan bir ülkeye ihraç edildi. Güney Kore'ye yeni ürünler verilmesi hedefleniyor.

Düşük faydalı yük taşıyabilen İHA’lar için geliştirilen milimetre dalga radarı İHA MİLDAR için bundan sonra MİLSAR ismi kullanılacak. MİLSAR, gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) ilk kez tanıtılacak. MİLSAR ile uçuş testlerinin bu yılın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Saldırı amacıyla kullanılan "drone"ları etkisiz hale getirmek için geliştirilen Kapan Drone Savar Sistemi için saha testlerine başlandı ve oldukça başarılı sonuçlar alındı. Kapan, sene sonunda hazır hale gelecek. Bu proje için drone'ların daha etkin tespiti için Retinar radarına yönelik geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi'nde (Kement) fabrika kabulleri tamamlandı. Muadillerine göre dörtte bir ağırlıkta ve 4 kat hızlı bir ürün elde edildi. Kement Projesi'nin başarısı Milli Veri Data Link Projesi'nin de raftan indirilmesini sağladı. Yakın zamanda bu konuda da gelişme yaşanması bekleniyor.

İHA data linki çözümlerinin de kasım ayı sonunda saha testlerine verilmesi hedefleniyor. Sene sonunda İHA üreticilerinin söz konusu ürünlerle uçuş gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Sonar ürünleri Pakistan'a yapılacak MİLGEM satışıyla ilk kez ihraç edilecek. MİLGEM sonarı, fiyat avantajıyla platformların ihracatının gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynadı.

Yakamos milli sonarının yeni versiyonuna yönelik çalışmalar sürüyor. IDEF 2019'da yeni nesil bir Yakamos sergilenmesi planlanıyor.

Helikopterler için yeni çözümler

Kaza geçiren bir helikopterdeki kurtarma faaliyetlerinin planlanmasına yönelik Helikoper Kurtama Simülatörü Projesi imzalandı.

Helikopterlerin görev yaparken karşı karşıya kalabileceği engel kaynaklı tehditlerin tespitine yönelik geliştirilen Lazerle Engel Tespit Sistemi'ne yönelik çalışmalar ise ürünleştirilecek. Yerli ve milli bir aktif tespit sistemine yönelik çalışmalar 2 yıl içinde sonuçlandırılacak.

Atak helikopteri için geliştirilen MİLDAR'ın ağırlık ve boyut olarak küçültülmesi de şirketin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. MİLDAR'ın boyutları geliştirilen sistemin 4’te bir boyutuna indirilecek. Yeni MİLDAR da IDEF’te sergilenecek.