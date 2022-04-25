Kardeş ülkeye yerli teknoloji transferi!

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bilgi ve iletişim teknolojileri ile siber güvenlik alanlarındaki uzman ve kuruluşların bünyesinde yer aldığı AKTA'nın kuruluşu gerçekleştirildi. Birlik, siber güvenlik alanında bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra bu alandaki bilimsel ve teknik uygulamaları destekleyecek, propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerinin önüne geçecek ve bu mücadelede önerilerde bulunarak yapılan çalışmaları koordine edecek.

AKTA'nın yönetim kuruluna Azerbaycan dışından dahil olan Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, konuya ilişkin açıklamasında, siber güvenliğin bir ülkede kalıcı olarak tesis edilebilmesi için devlet, özel sektör ve kritik altyapı temsilcilerinin kolektif bir şuurla hareket etmesinin elzem olduğunu belirterek, "Cephedeki askerlerin yanına siber savaşçıların da süratle eklemlendiğine şahitlik ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda bunun daha da hızlanacağını görüyoruz. Günümüzün güvenlik paradigması mevcut olanların yanı sıra sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevre faktörlerini de içerecek şekilde genişlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "GÜÇLÜ BİR SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİNİN KİLİT NOKTASI MİLLİ BİR SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI"



Global düzeyde siber saldırıların maliyetlerinin her geçen gün arttığını aktaran Özbilen, "Güçlü bir siber güvenlik ekosistemini inşa etmenin en kilit noktası kanun ve regülasyonlar ile desteklenen milli bir siber güvenlik politikası ve bu politika üzerine inşa edilen milli siber güvenlik stratejisidir. Azerbaycan bu noktada bir siber güvenlik politikasının ve stratejisinin geliştirilmesi ile ilgili de çok önemli adımlar atmaktadır. Azerbaycan Siber Güvenlik Teşkilatları Birliği ile beraber Azerbaycanımız bu sahada ihtiyaç duyacağı önemli bir altyapıya kavuşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Özbilen, imkanları dahilindeki bütün teknolojileri, tasarımları, üretimleri Azerbaycan'la paylaşma niyetlerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenliğin, aslında tasarım ve üretimde başladığını, en son noktada bekçi olma değil, daha tasarlarken bunların kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada Azerbaycan'da her seviyede verilebilecek birçok eğitimin sürecine iştirak edeceğiz. Sahip olduğumuz bilgi ve birikimimizi sonuna kadar paylaşacağız."