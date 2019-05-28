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Kaspersky: Zararlı mobil bankacılık yazılımları yüzde 58 arttı

Rusya merkezli dijital güvenlik şirketi Kaspersky Lab, kullanıcıların kimlik bilgilerini ve banka hesaplarındaki paraları çalmak için tasarlanan zararlı yazılımların yılın ilk çeyreğinde yüzde 58 arttığı uyarısı yaptı.

  • DHA
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Kaspersky Lab araştırmasına göre 2019´un ilk çeyreğinde zararlı 29 bin 841 dosya bulunurken, 2018´in son çeyreğinde bu rakam 18 bin 501´di.
 
Kaspersky Lab, mobil bankacılık Truva atlarının en hızlı gelişen, esnek ve tehlikeli zararlı yazılım türleri arasında yer aldığını belirtirken, bu yazılımların genellikle mobil cihaz kullanıcılarının banka hesaplarından para çalmak için kullanıldığına dikkat çekti. Bunun yanında söz konusu yazılımların bazı durumlarda farklı tür kimlik bilgilerine erişmek için de kullanılabildiği belirtilen araştırmada zararlı yazılımların genel olarak, bankacılık uygulaması gibi yasal bir uygulama şeklinde göründüğü ve kullanıcıların gerçek bankacılık uygulamasına girmeye çalıştığında saldırganların da söz konusu bilgilere erişebildiği vurgulandı.
 
Araştırmaya göre 2019´un ilk çeyreğinde Kaspersky Lab, çeşitli bankacılık Truva atı ailelerinin yaklaşık 30 bin farklı sürümüyle 312 bin 235 tekil kullanıcıya saldırı düzenlendiğini tespit etti. Bankacılık Truva atlarının yalnızca sayı olarak değil, tehdit alanındaki oranları bakımından da yükselişte olduğu belirtilen açıklamada, 2018´in son çeyreğinde mobil bankacılık Truva atlarının tüm mobil zararlı yazılımların yüzde 1.85´ini oluştururken, bu oranın 2019´un ilk çeyreğinde yüzde 3.24´e yükseldiği belirtildi.
 
Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Zararlı mobil finans yazılımlarının hızlı büyümesi rahatsız edici. Suçlular dağıtım mekanizmalarını da giderek daha mükemmel hale getiriyor. Örneğin, bankacılık Truva atlarının güvenlik radarına yakalanmasını önleyen katmanlar bu mekanizmalardan yalnızca biri. Bu şekilde, zararlı kısım yalnızca cihaza kurulduktan sonra ortaya çıkıyor."
 

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